Aveva cocaina e pistola in casa,arresto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 8 MAG - Nascondeva in casa 25 grammi di cocaina, una pistola semiautomatica, dei bilancini elettronici e circa 1.500 euro in contanti in banconote di vario taglio. Nicola Malaspina, di 28 anni, con precedenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri, a Reggio Calabria, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio con particolare riguardo alla verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus "Covid-19" nella Fase 2 dopo avere notato uno strano movimento di autovetture nei pressi di una via della zona di San Sperato, hanno proceduto ad una perquisizione mirata nell'abitazione risultata meta di un "via vai" di auto. All'interno dell'appartamento hanno trovato nascosta la sostanza stupefacente, l'arma e il denaro, tutto materiale che è stato sequestrato.