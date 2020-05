Santelli, primi 120 mln per ripartenza

(ANSA) - CATANZARO, 7 MAG - Centoventi milioni di euro per ripartire dopo il lockdown. E' la dotazione del programma "Riparti Calabria" illustrato a Catanzaro dal presidente della Regione Jole Santelli. Due i filoni di intervento: "Riapri Calabria" con dotazione di 40 milioni (20 dei quali a fondo perduto per 2 mila microaziende) e 80 milioni a fondo perduto per "Lavora Calabria" che, primo caso in Italia dopo la modifica sugli aiuti di Stato, si propone di scongiurare licenziamenti finanziando lo stipendio di un dipendente su 3.

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato anche il vicepresidente Nino Spirlì (Cultura, Beni e attività culturali, Politiche del commercio e dell'artigianato) e gli assessori Fausto Orsomarso (Sviluppo economico, mercato del lavoro e Turismo) e Gianluca Gallo (Politiche agricole, welfare, politiche sociali). "Dai conteggi che abbiamo fatto e grazia all'allentamento delle regole comunitarie - ha aggiunto Santelli - speriamo di recuperare, andando per eccesso, 500 milioni di euro".