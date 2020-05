Gdf sequestra 1,5 ton. di bianchetto

(ANSA) - AMENDOLARA (COSENZA), 7 MAG - Oltre 1500 chili di bianchetto, due barchini e quattro furgoni sono stati sequestrati dai finanzieri della Sezione operativa navale di Corigliano Calabro dipendente dal Reparto aeronavale di Vibo Valentia. I militari di una motovedettahanno individuato nello specchio acqueo antistante Amendolara, alcune piccole imbarcazioni, i cui occupanti, sotto costa, stavano pescando.

Visti i bassi fondali, prima di intervenire il comandante dell'unità ha allertato i colleghi del reparto navale e del Comando provinciale di Cosenza, che hanno impedito eventuali fughe da terra, consentendo l'intercettazione sia delle imbarcazioni e dei loro equipaggi, in mare, sia dei mezzi presenti a terra, dediti ad attività di pesca non consentita.

Sono stati individuati quattro furgoni in sosta e, a bordo dei barchini, sei persone intente alla pesca di novellame di sardina, i cosiddetti "bianchetti". I pescatori sono stati sanzionati. Il pescato è stato dato in beneficienza a istituti religiosi.