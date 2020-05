Refurtiva trovata in magazzino,4 denunce

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 4 MAG - Materiale elettrico e per l'edilizia, macchinari agricoli, tubi di rame, rubinetteria, impalcature e ponteggi, termosifoni ancora imballati e mille litri di carburante agricolo: è la merce di provenienza furtiva per un totale di oltre 80 mila euro trovata e sequestrata dai carabinieri in un magazzino nel centro storico di Corigliano di proprietà di sorvegliato speciale di Ps.

In una abitazione adiacente al magazzino vivono alcune persone originarie dell'Est europeo quattro delle quali, di nazionalità romena, sono state denunciate per ricettazione.

La refurtiva, sottoposa ad un minuzioso inventario da parte dei carabinieri, è stata trasportata all'interno della depositeria giudiziale. I militari, sulla base delle denunce di furto presentate, stanno provvedendo a rintracciare i proprietari per procedere alla restituzione della refurtiva.