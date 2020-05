Passeggiate a Crotone, attività chiuse

(ANSA) - CROTONE, 4 MAG - Il traffico sembra quello dei giorni ante virus. La gente sul corso e sul lungomare si gode il sole. In giro genitori con bambini, pensionati che fanno la spesa, qualche amico che si ritrova seduto a distanza di sicurezza sui muretti del lungomare. C'è solo voglia di prendere aria per ora, perché non ci sono attività commerciali aperte.

Bar, pasticcerie e ristoranti non hanno approfittato dell'ordinanza della governatrice Santelli sulle riaperture. Per ora solo asporto. Molti preferiscono prendere tempo per organizzarsi."Si lavora in prospettiva 18 maggio-1 giugno - dice il titolare di un locale sul lungomare che sta sistemando il gazebo - anche perché la gente non ha la liquidità necessaria per venire a fare l'aperitivo". Al lido Kursal, uno dei più antichi di Crotone, si stanno montando le cabine per l'estate: "Facciamo manutenzione ma non sappiamo quando e se potremo aprire. Non abbiamo preso prenotazioni perché non conosciamo le regole per il distanziamento sociale nei lidi" spiega Simone Battaglia.