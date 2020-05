In Calabria 1.118 positivi,4 più di ieri

(ANSA) - CATANZARO, 4 MAG - Sono 1.118, 4 in più rispetto a ieri, i positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione che su 37.390 tamponi eseguiti rileva che 36.272 sono risultati negativi. Stabile il dato dei decessi: 88. I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 46 in reparto, 2 in rianimazione, 60 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 32 deceduti; Cosenza: 22 in reparto, 285 in isolamento domiciliare, 122 guariti e 29 deceduti; Reggio Calabria: 18 in reparto, 2 in rianimazione, 133 in isolamento domiciliare, 87 guariti e 16 deceduti; Crotone: 7 in reparto, 46 in isolamento domiciliare, 54 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 53 in isolamento domiciliare, 17 guariti e 5 deceduti.