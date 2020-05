In casolare con dosi droga, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 MAG - Lo hanno sorpreso all'interno di un casolare abbandonato con 11 dosi di cocaina, 6 dosi di marijuana, un bilancino e materiale vario utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Gaetano Cipolla, di 59 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La sostanza stupefacente e l'altro materiale trovato all'interno del casolare è stato posto sotto sequestro assieme a denaro contante per circa 230 euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'arresto, in flagranza di reato, di Cipolla è stato fatto dai militari nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti messe in atto dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.