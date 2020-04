Ventilatore donato a ospedale Lamezia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 29 APR - Un ventilatore polmonare acquistato attraverso una raccolta fondi che ha preso il via lo scorso 16 marzo, è stato donato al primario del pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, Ferruccio Lucchino, dal commercialista Antonio Gigliotti, direttore del quotidiano Fiscal Focus, in rappresentanza dei tanti operatori economici che hanno aderito ad una raccolta fondi.

All'appello lanciato da Gigliotti, hanno risposto imprenditori, professionisti e aziende malgrado la fase di difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria Covid19. Grazie alle donazioni ottenute, in poco più di un mese, è stato raggiunto l'obiettivo di 12 mila euro per l'acquisto del macchinario di cui il pronto soccorso era sprovvisto. Il commercialista ha ringraziato "coloro che hanno preso parte a questa iniziativa, in particolare modo le realtà imprenditoriali di Pianopoli. Un grazie va anche alle centinaia di persone che con il loro apporto hanno contribuito a far diventare grande questo mare di solidarietà".