Scuola: progetto 'Debate' per studenti emiliani e calabresi

(ANSA) - PARMA, 29 APR - Sviluppare quattro delle competenze chiave europee - spirito di iniziativa e imprenditorialità, digitale, imparare ad imparare, struttura coerenza ed efficacia della performance - grazie ad una metodologia sperimentale. È la filosofia del progetto 'Debate' che ha coinvolto circa 50 studenti, di indirizzi e classi differenti, dell'istituto di istruzione secondaria superiore 'Carlo Emilio Gadda' di Fornovo (Parma) e dell'Istituto tecnico settore tecnologico 'Ercolino Scalfaro' di Catanzaro, in collaborazione con la Camera di commercio di Parma e l'azienda Lincotek, nuova denominazione della Turbocoating di Solignano (Parma), che oggi ha 16 stabilimenti produttivi in tre continenti.

Seppur 'lontani' fisicamente si è riusciti a stimolare le relazioni interpersonali tra pari con l'ausilio delle nuove tecnologie. I ragazzi dei due istituti sono stati suddivisi in sette squadre mescolandoli tra loro in modo da creare squadre miste sia per indirizzo di studio che di classe, per favorire stimoli e punti di vista differenti. Ad ogni squadra è stato assegnato un argomento da sviluppare ed approfondire, a scelta tra Settore Primario, Settore Secondario, Settore terziario, Settore Quaternario (o Terziario ad Alta Tecnologia), Start up - Start up innovative - Crowdsourcing, Crowdfunding.

Il progetto 'Debate', oltre a porsi l'obiettivo primario della maturazione di competenze trasversali nell'area del linguaggio, stimola le squadre ad organizzare l'intero lavoro in completa autonomia. Attraverso l'esposizione di opinioni anche differenti su uno stesso argomento, a volte anche in contrasto, "viene valorizzato - spiegano i promotori - il concetto del rispetto del pensiero dell'altro e si stimolano i ragazzi ad allenarsi ad acquisire una forma di flessibilità mentale e di apertura nei confronti di visioni diverse, migliorando il loro pensiero democratico necessario per la vita di una comunità moderna". (ANSA).