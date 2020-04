Coronavirus, in Calabria 1.102 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 29 APR - Sono 1.102, cinque in più rispetto a ieri, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione che su 32.961 tamponi eseguiti rileva che 31.859 sono risultati negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 48 in reparto, 2 in rianimazione, 73 in isolamento domiciliare, 61 guariti e 31 deceduti; Cosenza: 24 in reparto, uno in rianimazione, 306 in isolamento domiciliare, 89 guariti e 28 deceduti; Reggio Calabria: 24 in reparto, 3 in rianimazione, 138 in isolamento domiciliare, 70 guariti e 16 deceduti; Crotone: 11 in reparto, 67 in isolamento domiciliare, 29 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.299: Cosenza (1.104), Crotone (1.658), Catanzaro (1.833), Vibo Valentia (277) e Reggio Calabria (1.427).

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.713.