Coronavirus: in Calabria 1.097 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 28 APR - Sono 1.097, con un solo caso in più rispetto a ieri, i positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione che su 31.802 tamponi eseguiti rileva che 30.705 sono risultati negativi. Territorialmente, i casi sono così distribuiti: Catanzaro ha 48 casi in reparto, 2 in rianimazione, 74 in isolamento domiciliare, 59 guariti e 31 deceduti; Cosenza ha 26 in reparto, uno in rianimazione, 308 in isolamento domiciliare, 86 guariti e 27 morti. Reggio Calabria ha 25 in reparto, 3 in rianimazione, 143 in isolamento domiciliare, 63 guariti e 16 deceduti; a Crotone 13 in reparto, 66 in isolamento domiciliare, 27 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia uno in reparto, 54 in isolamento domiciliare, 13 guariti e 5 deceduti. Le persone in quarantena volontaria sono 6.548: Cosenza (1.231), Crotone (1.640), Catanzaro (1.828), Vibo Valentia (282) e Reggio Calabria (1.567). Le persone arrivate in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 16.590.