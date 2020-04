In Calabria 1088 positivi, 9 più di ieri

(ANSA) - CATANZARO, 25 APR - Sono 1.088, 9 più di ieri, i positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le vittime sono 80. Complessivamente sono stati effettuati 28.006 tamponi con 26.918 negativi. I casi sono: Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti. Cosenza: 31 in reparto; 3 in rianimazione; 331 in isolamento domiciliare; 56 guariti; 25 deceduti. Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti. Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti. Il Totale dei casi di Torano è 129. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.602: Cosenza 1.340, Crotone 1.631, Catanzaro 1.786, Vibo Valentia 343, Reggio Calabria: 1.502. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 16.286.