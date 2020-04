Rissa in famiglia, 2 feriti e 3 arresti

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 23 APR - I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nella serata di ieri, sono intervenuti nella frazione Camellino per sedare una rissa scaturita, per futili motivi, tra i componenti di una famiglia. Nel corso della lite due persone sono rimaste ferite. I militari hanno proceduto all'arresto di tre componenti il nucleo familiare e alla denuncia in stato di libertà di un quarto. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati un coltello e un'ascia. L'uomo ferito con il coltello è stato trasportato in ospedale a Crotone dove adesso è ricoverato non in pericolo di vita e piantonato dai Carabinieri.