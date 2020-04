Nuovo sito servizi Regione su Covid

(ANSA) - CATANZARO, 23 APR - Www.rcovid19.it. E' il nuovo sito della Regione attivo da oggi dedicato ad informazioni e servizi per cittadini e organi d'informazione su come gestire la Fase 2 dell'emergenza Covid19. Inoltre attende solo il rilascio la nuova app RCovid19 che consentirà di ricevere notifiche sul cellulare su disposizioni regionali e nazionali, notizie e aggiornamenti. Le stesse informazioni vengono veicolate dalla pagina Facebook della Protezione civile regionale, seguita da oltre 72.000 calabresi, che distribuirà tra oggi e domani altri 500.000 Dpi a tutti i Comuni con priorità a quelli delle Aree Rosse. "La nostra è una Regione che lavora sodo, senza protagonismi - afferma il presidente Jole Santelli -. Cittadini ed amministrazioni pubbliche stanno rispondendo come un'unica grande squadra. Continuiamo tutti a mantenere livelli di produttività e di attenzione alti, anche in queste settimane che ci separano dalla fase 2, una fase di ripresa progressiva della nostra vita, delle nostre attività, dei nostri affetti".