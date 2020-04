Guardia finanza dona vestiti sequestrati

(ANSA) - MONTEGIORDANO (COSENZA), 23 APR - I militari della Guardia di finanza della Tenenza di Montegiordano hanno attivato un'iniziativa di solidarietà per donare ai bisognosi, tramite padre Giuseppe Cascardi della parrocchia "B.V. Maria del Rosario" di Montegiordano, oltre 100 capi di abbigliamento requisiti nel corso di varie operazioni a contrasto del commercio illegale di capi griffati. I finanzieri hanno sequestrato, principalmente durante i controlli del traffico veicolare sulla statale 106, ingenti quantitativi di merce (maglie, scarpe, giubbotti e giacche) in violazione alle leggi che tutelano i marchi, i brevetti e la sicurezza dei prodotti. Gli articoli sequestrati, di norma destinati alla distruzione, grazie alla concessione della Autorità giudiziaria di Castrovillari e dopo aver posto in essere le necessarie tutele per il loro riutilizzo, sono stati consegnati a padre Giuseppe.