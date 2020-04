Sequestrati 6.500 litri di gasolio

(ANSA) - CROTONE, 21 APR - Oltre seimila litri di gasolio per autotrazione di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Crotone che hanno denunciato tre persone per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise.

I militari, durante un controllo attuato sulla statale 106 nell'ambito del contrasto ai traffici illeciti, hanno sottoposto ad accertamento un carico di 6.500 litri i gasolio agricolo constatando, nell'immediatezza, che il mezzo di trasporto utilizzato risultava viaggiare in direzione opposta rispetto a quanto indicato dai documenti di accompagnamento. Scattati gli approfondimenti investigativi del caso sia attraverso la pesatura del veicolo, sia mediante il riscontro visivo dei documenti accompagnatori del prodotto energetico e la consultazione di banche dati, si è potuta appurare la falsità delle certificazioni esibite.

I finanzieri hanno denunciato il conducente del mezzo,il rappresentante legale e il responsabile amministrativo dell'azienda che ha spedito il prodotto.