In Calabria 1047 positivi (+9), 76 morti

(ANSA) - CATANZARO, 21 APR - Sono 1.047, 9 più di ieri, i casi positivi di coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione che a fronte di 23.914 tamponi effettuati rileva che i negativi sono 22.867. Le vittime sono 76, una più di ieri. I positivi si trovano: Catanzaro: 53 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 39 guariti; 27 deceduti. Cosenza: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 317 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 23 deceduti. Rggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 150 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 15 deceduti. Crotone: 14 in reparto; 74 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti. Dei nove positivi di oggi, 6 sono contatti stretti riconducibili al focolaio di Torano. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.922: Cosenza 1.451, Crotone 1.576, Catanzaro 1.744, Vibo 356, Reggio 1.795. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 15.737.