Mascherine da Napoli club Castrovillari

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 20 APR - Mascherine chirurgiche acquistate grazie ad una raccolta fondi avviata dal Napoli club di Castrovillari sono state donate all'ospedale della città del Pollino e ai militari di stanza alla caserma "Ettore Manes". All'iniziativa, fa sapere il sodalizio, hanno aderito diversi concittadini che hanno consentito di mettere in atto un'ulteriore raccolta di denaro. "Inoltre - è detto in un comunicato del club di tifosi della squadra partenopea - si è provveduto ad effettuare una raccolta alimentare, grazie alla fattiva e preziosa collaborazione della Conad di Giuseppe Sangiovanni e f.lli, distribuendo equamente buoni spesa tra le strutture Casa Betania e Casa di Y'shua. Il Napoli Club Castrovillari, ringrazia tutti coloro che hanno fattivamente partecipato alla raccolta fondi ed in particolare la tipografia industriale Glf che ha supportato l'iniziativa".