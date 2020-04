Coronavirus,in Calabria 1.038 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - Sono 1.038, tre in più di ieri, i casi positivi di coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 22.847 tamponi effettuati rileva che quelli risultati negativi sono 21.809.

Territorialmente, i casi positivi sono a Catanzaro: 55 in reparto, 2 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 38 guariti e 26 deceduti; Cosenza: 36 in reparto, 3 in rianimazione, 311 in isolamento domiciliare, 33 guariti e 23 deceduti; Reggio Calabria: 33 in reparto, 2 in rianimazione, 157 in isolamento domiciliare, 36 guariti e 15 deceduti; Vibo Valentia: 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti e 5 deceduti; Crotone: 13 in reparto, 75 in isolamento domiciliare, 18 guariti e 6 deceduti.

A Torano Castello,attualmente, i contagiati risultano complessivamente 78. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.388.