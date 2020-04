In Calabria 1011 positivi,20 più di ieri

(ANSA) - CATANZARO, 18 APR - Sono 1.011, 20 più di ieri, i positivi al coronavirus in Calabria, mentre le vittime sono le stesse, 73. Lo riferisce il bollettino della Regione dopo che oggi sono stati eseguiti 21.268 con 20.257 negativi. I positivi sono: Catanzaro: 60 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 26 deceduti. Cosenza: 40 in reparto; 3 in rianimazione; 290 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 21 deceduti. Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti. Crotone: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti. Per il focolaio di Torano i contagiati risultano complessivamente 78.

Sono stati notificati 22 il 14 aprile, 36 il 16, 9 il 17, 11 il 18. Sono ancora in corso screening e verifiche e i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.505.