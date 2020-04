Ripetuti test in Rsa, i positivi sono 49

(ANSA) - COSENZA, 17 APR - Sono 26 i pazienti e 23 i dipendenti della Rsa "Villa Torano" di Torano Castello risultati positivi al Covid 19. Il dato definitivo e ufficiale - dopo che i test sono stati ripetuti per una presunta anomalia nel primo rilevamento - è stato reso noto dal commissario dell'Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli. Torano, nei giorni è stato dichiarato "zona rossa". Da quanto emerge dalla comparazione dei risultati tra i primi tamponi e i secondi effettuati dall'Asp, ci sarebbe una discrepanza di una decina di casi positivi in meno. Altro elemento emerso questa mattina, e confermato da Zuccatelli, è l'invio di una commissione medica dell'Asp a "Villa Torano" per verificare le condizioni di salute dei 56 pazienti presenti nella struttura. Particolare attenzione sarà dedicata ai 26 ospiti risultati positivi, per verificare la presenza di sintomi riconducibili al coronavirus. Infine, si registra un decesso tra gli ospiti della casa di cura, ma non è stato reso noto se il 91enne fosse tra i positivi al virus.

"Sono già state adottate le più opportune soluzioni logistico-organizzative per limitare i rischi derivanti dal contagio da Covid 19 registrato nella residenza sanitaria assistenziale Villa Torano. In giornata l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha disposto

l'isolamento all'interno della stessa struttura degli ospiti e dei dipendenti risultati positivi che sono già stati dislocati in appositi spazi separati dai dipendenti e dai pazienti risultati, invece, negativi al Coronavirus". Lo rende noto il commissario straordinario dell'Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli. "Nel dettaglio - prosegue - i 36 pazienti positivi continueranno a ricevere adeguata assistenza sanitaria fornita dal personale medico e infermieristico, anch'esso risultato positivo; la medesima misura è stata adottata nei confronti dei

pazienti negativi, nel numero di 20, che continueranno ad essere assistiti dal personale negativo in ambienti diversi e accuratamente separati dai primi. La soluzione, che è stata adottata d'intesa con i titolari della residenza sanitaria assistenziale Villa Torano, consentirà così di evitare il paventato trasferimento di contagiati verso altre strutture di proprietà del Gruppo che aveva destato allarme nelle comunità limitrofe a quella del comune di Torano".