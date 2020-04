Regione corregge dati, 991 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 17 APR - Sono 991 (+16) i positivi al coronavirus in Calabria, le vittime 73. Lo riferisce, correggendo i dati di ieri, il bollettino della Regione (20.131 i tamponi). I positivi: Catanzaro: 60 in reparto; 1 in rianimazione; 86 in isolamento domiciliare; 31 guariti; 26 deceduti. Cosenza: 43 in reparto; 3 in rianimazione; 274 in isolamento domiciliare; 24 guariti; 21 deceduti. Reggio: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti. Crotone: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti. I casi di Catanzaro comprendono soggetti provenienti da altre strutture e provincie poi dimessi. Dei 46 positivi del 16 aprile 36 sono di Torano e si aggiungono ai 22 del 14. I dati su Torano potranno subire modifiche essendo in corso screening e verifiche in 3 laboratori. E' risultato poi che i positivi di controllo sono stati comunicati come primi positivi a Reggio e il dato rettificato.