Sequestro beni per 4 mln a imprenditore

(ANSA) - COSENZA, 16 APR - La Dia di Catanzaro sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti dell'imprenditore Vincenzo Albanese, di 48 anni, recluso nella casa circondariale di Castrovillari e già condannato per reati contro il patrimonio, riciclaggio, ricettazione, furto, truffa, falsità materiale, insolvenza fraudolenta. Il Tribunale, condividendo le argomentazioni della Dia, ha evidenziato la "vistosa sproporzione tra redditi dichiarati e i beni nella disponibilità" dell'imprenditore del nucleo familiare, "nel medesimo arco temporale che lo ha visto coinvolto in diversi procedimenti penali", inquadrandolo "tra i soggetti che vivono abitualmente con proventi di attività delittuose". Sono stati sequestrati 3 capitali sociali ed interi compendi aziendali, quote societarie pari al 50% di un'azienda, 18 immobili, 49 beni mobili, 16 rapporti finanziari e 11 polizze assicurative, per un valore di 4 milioni di euro.