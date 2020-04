Scout ringraziano polizia con disegni

(ANSA) - CATANZARO, 16 APR - I lupetti del gruppo scout Agesci1 "Satriano 1" hanno manifestato gratitudine alla Polizia e alle forze dell'ordine per l'impegno a favore della popolazione di Satriano e Soverato. Non potendo incontrare personalmente gli agenti, hanno concretizzato la loro riconoscenza attraverso dei disegni, semplici ma espressivi e ricchi di significato. In occasione delle festività pasquali i disegni, in alcuni dei quali è rappresentato l'uovo di Pasqua a simbolo di speranza, rinascita ed augurio per una ripresa, sono stati consegnati dal rappresentante del gruppo scout al distaccamento della Polstrada di Soverato. "Nell'apprezzare il gesto sincero e spontaneo dei bambini - è scritto in una nota della Questura di Catanzaro - le donne e gli uomini della Polizia ringraziano e rivolgono un simbolico gioioso abbraccio ai Lupetti rassicurando che impegno e dedizione di tutti i poliziotti non verrà mai meno, così da superare tutti insieme questo triste e difficile momento".