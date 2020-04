In Calabria 1.009 positivi,71 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 16 APR - Sono 1.009 (+46) i positivi al coronavirus in Calabria. Le vittime 71. Lo riferisce il bollettino della Regione - 19.209 i tamponi - precisando che ieri sono stati inseriti 8 positivi dell'Asp di Reggio, ma si trattava di casi già noti (secondo e terzo tampone), per cui oggi è stato rettificato il dato. È in corso un'ulteriore verifica incrociando i dati di laboratori, dipartimento di Prevenzione e reparti per appurare eventuali, seppur minime, discrepanze. Dei 46 positivi, 36 appartengono al focolaio di Torano Castello (Cosenza) e si aggiungono ai 22 notificati il 14 aprile. I positivi sono: Catanzaro 60 reparto; 2 rianimazione; 89 isolamento domiciliare; 27 guariti; 25 deceduti. Cosenza: 47 reparto; 3 rianimazione; 264 isolamento domiciliare; 20 guariti; 21 deceduti. Reggio: 30 reparto; 4 rianimazione; 192 isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo: 5 reparto; 52 isolamento domiciliare; 8 guarito; 5 deceduti. Crotone: 15 reparto; 84 isolamento domiciliare; 7 guariti; 6 deceduti.