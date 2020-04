Canti e balli a Pasqua, sette denunciati

(ANSA) - CROTONE, 16 APR - Sette persone, tra le quali due minorenni, sono stati denunciati da personale della Questura di Crotone per la violazione delle norme finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19. In particolare, i sette, secondo quanto accertato dagli investigatori, il giorno di Pasqua hanno preso parte ad assembramenti non autorizzati con balli e canti. L'attività è nata dalla divulgazione di alcuni video sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp.

Immagini nelle quali si distinguevano alcuni soggetti intenti a cantare e ballare in palese violazione delle norme vigenti.

La Questura ha anche interessato i competenti Servizi sanitari per l'applicazione di ulteriori misure.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare le altre persone che hanno preso parte ai festeggiamenti.