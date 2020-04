Artista dedica opera a Papa

(ANSA) - CATANZARO, 16 APR - Un'opera dedicata a Papa Francesco accompagnata da una lettera dopo che il Santo Padre ha chiesto al Signore di fermare la pandemia con la sua Mano. E' l'iniziativa di Fernando Miglietta, architetto, artista, critico e considerato uno dei protagonisti della cultura e della ricerca artistica e architettonica italiana. "Forse - scrive Miglietta - non ci siamo accorti quanto Papa Francesco sia triste in questi giorni... e trascrivendo la sua implorazione al Signore, le ho dedicato una mia opera: 'La porta delle lontananze e la chiave dell'infinito', che avrei pensato di donarle. Realizzata e già esposta nella XI Quadriennale d'Arte di Roma del 1986, è un trittico dedicato al cielo, di forte impatto emozionale che ambienta i suoi segni e sogni in uno spazio celestiale permeato dal silenzio e da una spiritualità senza tempo in cui, in una sorta di provocazione psicologica dell'immagine, irrompono con una forte carica simbolica 'una mano e una chiave' che tentano di aprire il cielo".