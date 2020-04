Trovato fucile clandestino e munizioni

(ANSA) - CIMINA', 15 APR - Un fucile artigianale clandestino, con oltre 170 cartucce di vario calibro a pallini e 30 cartucce a palla unica, è stato scoperto dai carabinieri del Gruppo di Locri nascosto nella vegetazione in una zona di campagna nel territorio del comune di Ciminà.

La scoperta è stata fatta dai militari, in collaborazione con i Cacciatori di Calabria, nel corso di un rastrellamento alla ricerca di armi, materiali esplodenti e sostanze stupefacenti, in località "Antoniello", in un'impervia area boschiva demaniale.

L'arma e le munizioni sono state sequestrate e a breve verranno sottoposti agli accertamenti tecnici previsti in questi casi.