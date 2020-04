Coronavirus, in Calabria 971 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Sono 971, 15 in più rispetto a ieri, casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 18.229 tamponi effettuati rileva che quelli risultati negativi sono 17.258.

Sono in corso di verifica gli ulteriori tamponi effettuati nella Rsa di Torano Castello dove a causa di un'anomalia nella procedura i tamponi saranno ripetuti.

I casi riguardano Catanzaro:58 in reparto, 4 in rianimazione, 89 in isolamento domiciliare, 23 guariti e 25 deceduti; Cosenza: 45 in reparto, 4 in rianimazione, 229 in isolamento domiciliare, 18 guariti, 20 deceduti; Reggio Calabria: 30 in reparto, 3 in rianimazione, 200 in isolamento domiciliare, 28 guariti e 15 deceduti; Vibo Valentia: 6 in reparto, 50 in isolamento domiciliare, 7 guariti e 5 deceduti; Crotone: 17 in reparto, 84 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 6 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono in tutto 7055 mentre le persone giunte in Calabria che si sono registrate 14.692.