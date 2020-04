Arance solidarietà da Rosarno a Bergamo

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 15 APR - Oltre 30 quintali di arance e 25 quintali di kiwi spediti da Rosarno saranno consegnati alla città di Bergamo. Una iniziativa di solidarietà che si propone di unire una della comunità simbolo del Sud per le problematiche sociali, legate anche all'immigrazione, ad una grande comunità del Nord, Bergamo uno dei centri più dilaniati dall'emergenza Covid 19.

"L'iniziativa è nata - spiega il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà - dopo l'affermazione di un imprenditore agrumicolo di Rosarno che mi diceva come il settore della vendita degli agrumi al Nord non ha registrato cali di mercato, anzi, proprio perché contenenti massicce dosi di vitamina C la richiesta di arance di Calabria, in momento di crisi come quella che si sta vivendo è aumentata. Ho chiamato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori annunciandogli l'invio del carico di arance e di kiwi da distribuire gratuitamente ai cittadini più bisognosi della sua città".