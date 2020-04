Casa,giù compravendite,salgono locazioni

(ANSA) - CATANZARO, 14 APR - In calo i prezzi degli immobili in vendita in Calabria mentre le locazioni registrano una lieve risalita soltanto in alcune città. Lo rileva l'ultimo report dell'Osservatorio di Immobiliare.it sul settore residenziale.

"A marzo 2020 i prezzi richiesti da chi vende casa nella regione, a seguito di un calo dell'1,9% rispetto a dicembre - è detto nel report - si sono attestati su una media di 965 euro al metro quadro, mentre i canoni di locazione sono risaliti a 4,79 euro/mq (+0,7% nel trimestre). Per le compravendite due città su 5 perdono nell'ultimo trimestre: Catanzaro (-2,2%) e Reggio (-2,5%). I restanti capoluoghi hanno prezzi stabili che oscillano tra -0,5% di Cosenza e +0,1% di Crotone. Per le locazioni valori positivi per quasi tutti capoluoghi di provincia. Uniche eccezioni: Catanzaro che, rispetto a tre mesi fa, ha perso il 3,6%) e Vibo Valentia (-3,3%). Lievi crescite per Cosenza (+2,1%), mentre Crotone e Reggio Calabria fanno registrare canoni di locazione stabili.