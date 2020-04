Sorpresi a consumare droga, 9 sanzionati

(ANSA) - ROCCA DI NETO (CROTONE), 13 APR - Si sono ritrovati tutti insieme, nella serata di Pasqua, per consumare droga in compagnia contravvenendo alle disposizioni governative in atto per il contrasto della diffusione del coronavirus. Nove giovani sono stati sanzionati dai carabinieri della Compagnia di Crotone dopo essere stati sorpresi, a seguito di un controllo, all'interno di un appartamento di Rocca di Neto.

I militari hanno trovato e sequestrato la sostanza stupefacente, in tutto cinque grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana. Gli assuntori oltre che rispondere della mancata osservanza del Dpcm relativo all'emergenza epidemiologica sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone per uso di droga.