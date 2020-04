Giovane uomo annega in mare in Calabria

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 13 APR - Un giovane dall'apparente età di 20 anni di cui non si conoscono le generalità, è morto annegato in mare, in località Fabrizio nello specchio d'acqua antistante Corigliano Rossano. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Corigliano, la polizia municipale e il personale medico dell'elisoccorso. I tentativi di rianimare il giovane, di carnagione scura, forse un migrante, si sono però rivelati vani.

Il decesso è avvenuto prima che potesse di essere trasferito in una struttura ospedaliera a bordo dell'eliambulanza. Non si conoscono al momento le cause del decesso ma si ipotizza un malore sopravvenuto quando la vittima era in acqua.