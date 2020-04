Coronavirus,Santelli proroha misure 3/5

(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - Sono state prorogate al 3 maggio, con un'ordinanza emanata dal presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, le misure di contenimento del contagio da coronavirus adottate nelle scorse settimane in Calabria.

"Nella regione - è detto in un comunicato - ci si potrà continuare a spostare da un comune all'altro solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità o per motivi di salute e di assistenza a persone non autonome.

Le persone domiciliate o residenti in Calabria che rientrano da altre regioni o dall'estero, dovranno comunicare la propria presenza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale del proprio territorio compilando il modulo al sito emergenzacovid.regione.calabria.it e dovranno dimostrare che il proprio rientro è giustificato da valide motivazioni. Restano le prescrizioni per le "zone rosse" di Chiaravalle Centrale, Bocchigliero, Oriolo, Rogliano, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Fabrizia, Serra San Bruno, Cutro e San Lucido.