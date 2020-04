Coronavirus: in Calabria 928 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - Sono 928, cinque in più rispetto a ieri, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 17.151 tamponi rileva che quelli risultati negativi sono 16.223.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: 56 in reparto, 5 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 23 guariti e 23 deceduti; Cosenza: 47 in reparto, 4 in rianimazione, 209 in isolamento domiciliare, 15 guariti e 18 deceduti; Reggio Calabria: 32 in reparto, 3 in rianimazione, 190 in isolamento domiciliare, 23 guariti e 15 deceduti; Vibo Valentia: 8 in reparto, 51 in isolamento domiciliare, 4 guariti e 5 deceduti; Crotone: 17 in reparto, 84 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 6 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 7590. Oggi il numero dei guariti (70) ha superato quello dei decessi (67). La variazione percentuale giornaliera è vicinissima allo zero. Il tasso di contagiosità non aumenta come accade nella media nazionale.