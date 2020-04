In casa riposo trovati troppi degenti

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 11 APR - I carabinieri del Gruppo di Locri e del Nas di Reggio Calabria, per prevenire e contrastare la diffusione del contagio del virus Covid-19, hanno effettuato controlli in tre case di cura della Locride, a Bivongi, Bovalino e Palizzi. Dalle ispezioni sono emerse buone condizioni igienico-sanitarie ma, in due casi, carenze di natura alberghiera o strutturale (in un caso letti e arredi vecchi e non decorosi; nell'altro numero di bagni e di camere non proporzionale ai degenti presenti). In una circostanza, poi, è stato riscontrato un numero di degenti superiore al massimo previsto; nessun contratto stipulato per lo smaltimento di rifiuti speciali; richiesta, alla competente Asp, per l'effettuazione dei tamponi all'interno della struttura, avvenuta soltanto oggi. Le irregolarità accertate saranno comunicate alla Regione Calabria e potrebbero comportare, nel peggiore dei casi, anche la revoca dell'autorizzazione.