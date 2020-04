Cc Guardia Piemontese donano alimenti

(ANSA) - GUARDIA PIEMONTESE (COSENZA), 9 APR - Non si ferma la catena di solidarietà messa in atto dai carabinieri un po' in tutti i territori della regione a favore della cittadinanza meno abbiente. Anche i militari della stazione di Guardia Piemontese, considerato il particolare momento di crisi, hanno organizzato una raccolta di generi di prima necessità per le famiglie del territorio di loro competenza.

I militari, dopo avere acquistato i prodotti, nela consapevolezza della situazione di difficoltà in cui si trovano molte famiglie, hanno donato generi alimentari e beni di prima necessità alla Croce Rossa Italiana, perché possano essere distribuiti, sempre con il sostegno logistico dell'Arma dei carabinieri, a coloro che ne hanno più bisogno.