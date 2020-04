Da Loggia Rosslyn 400 mascherine per Vdf

(ANSA) - CATANZARO, 8 APR - Quattrocento mascherine idrorepellenti AT-3 sono state donate dalla Loggia massonica Rosslyn Oriente di Catanzaro ai Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo. Lo rende noto il sindacato Usb che parla di "un semplice gesto, vitale però, nei riguardi di una categoria sempre in prima linea nel servizio alla collettività".

I dispositivi saranno distribuiti al personale impegnato nelle operazioni di soccorso sul territorio. "Le mascherine ergonomiche - è detto nel comunicato dell'Usb - sono predisposte per ottenere massima superficie coprente sul volto e comodità di utilizzo e alto contenimento delle espulsioni di goccioline, confezionate con polpa di cellulosa e poliestere in tessuto non tessuto. Come Usb, contattati per la donazione di questo materiale importantissimo per svolgere al sicuro le nostre attività, siamo soddisfatti di aver fatto un percorso insieme all'associazione che ha dato seguito ai propri scopi statutari mirati al conseguimento all'elevazione dell'uomo".