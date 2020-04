Uccide cane, denunciato

(ANSA) - SCANDALE (CROTONE), 6 APR - I carabinieri della Stazione di Scandale hanno denunciato in stato di libertà un 86enne del luogo per uccisione di animali e omessa custodia di armi.

I militari, in seguito a controlli alla circolazione stradale, hanno notato l'anziano trasportare un cane meticcio esanime in quanto raggiunto poco prima da colpi di arma da fuoco, esplosi dall'uomo. Inoltre è stata accertata l'omessa custodia di una pistola semiautomatica calibro 9 e un caricatore per pistola con 13 cartucce dello stesso calibro. L'arma è stata sequestrata.