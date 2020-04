In giro per trasportare novellame, multa

(ANSA) - COSENZA, 06 APR - Violano il decreto anti Covid per trasportare illegalmente novellame di pesce e vengono multati.

E' accaduto nel cosentino. Una pattuglia della Guardia di finanza della Tenenza di Corigliano Rossano hanno sottoposto a controllo due che a bordo di un furgone percorrevano la statale 106. Alla richiesta di chiarire i motivi della loro presenza, i due non l'hanno motivata e sono stati quindi multati. Inoltre, durante l'ispezione del mezzo - il cui conducente ha esibito la patente ed è stato quindi sanzionato - i finanzieri hanno trovato trenta cassette di novellame di sarda, il cosiddetto bianchetto), per complessivi 200 chili di cui la legislazione vieta la detenzione, il trasporto ed il commercio. Pertanto uno dei due è stato ulteriormente sanzionato.