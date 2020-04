Nas in Rsa Locride, non emerse anomalie

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 4 APR - I carabinieri del Nas di Reggio Calabria e del Gruppo di Locri, nell'ambito dell'attività di contrasto del coronavirus, hanno effettuato controlli in case di cure di Bruzzano, Locri e Mammola.

Nel corso delle ispezioni, in strutture di assistenza ad anziani, riferiscono i militari, non sono state riscontrate anomalie sul piano igienico sanitario, anche se, in determinati casi, sono state rilevate criticità come il superamento della capienza massima dei degenti, l'assenza di personale specializzato e la mancanza di richieste per l'effettuazione dei tamponi. Le criticità emerse verranno segnalate alla Regione e ai competenti uffici comunali.

"Le attività svolte - è detto in una nota - si inseriscono nel programma di prevenzione attuato dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria finalizzato, non solo alla repressione delle violazioni delle normative anti Covid-19 ma soprattutto ad un'attenta e pianificata azione di contenimento del contagio".