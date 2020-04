Sileri, serve più dialogo e coesione

(ANSA) - CATANZARO, 3 APR - "Dobbiamo vincere la battaglia contro il coronavirus, serve maggior dialogo e coesione". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che oggi ha visitato l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro individuato dalla Regione come hub di riferimento per l'emergenza. "Sono qui - ha spiegato Sileri - per capire come possiamo ulteriormente migliorarci. Cerchiamo di aiutare la Calabria e i calabresi, migliorando quello che non va: carenza di tamponi, problemi con le Rsa. È un'occasione, nel dramma, di rafforzare nell'immediato molte delle cose che non vanno. Voglio ascoltare direttamente le necessità che si hanno. Servono dispositivi per proteggere chi lavora in ambito sanitario e tamponi". Sileri, accompagnato dal commissario alla Sanità Saverio Cotticelli, e dal commissario dell'azienda ospedaliera Giuseppe Zuccatelli ha anche parlato della vicenda della Rsa di Chiaravalle: "È stata gestito il trasferimento dei positivi, ora dobbiamo fare in modo che non succeda più una situazione del genere".