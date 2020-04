Omicidio nel vibonese, ucciso 27enne

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 02 APR - Un 27enne, Francesco Palmieri, è stato assassinato stasera nella frazione Paravati di Mileto, nel vibonese, in quello che dalla dinamica sembrerebbe essere un agguato. Il corpo dell'uomo è stato trovato riverso a terra con ferite d'arma da fuoco alla testa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mileto e quelli della Compagnia di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto. Secondo quanto si è appreso, le indagini sono indirizzate verso la vita privata di Palmieri per cercare di stabilire se avesse avuto dei contrasti con qualcuno nell'ultimo periodo.