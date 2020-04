Sequestro 1500 confezioni antibatterici

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 APR - Oltre 1500 confezioni di gel igienizzante "antibatterico" privo delle autorizzazioni ministeriali sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione di (Nas) di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale, nel corso di controlli finalizzati al contrasto di chi cerca di approfittare della situazione d'emergenza legata al Covid-19. I legali rappresentanti di 3 attività commerciali sono stati denunciati. I carabinieri hanno effettuato controlli in centri commerciali e attività all'ingrosso trovando confezioni di gel igienizzante che vantava azioni di contrasto a batteri e "virus". Dalle verifiche eseguite è risultato che tali prodotti - essenzialmente cosmetici - sono stati identificati come un "biocida" senza essere mai stati autorizzati dal ministero della salute. I tre sono stati denunciati per rode nell'esercizio nel commercio e mancanza di autorizzazione alla vendita di biocidi.