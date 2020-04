Regione approva riparto,fondo da 150 mln

(ANSA) - CATANZARO, 01 APR - È tornata a riunirsi oggi al completo, nella Cittadella di Catanzaro, la Giunta regionale.

Durante la riunione sono state affrontate le criticità relative all'emergenza Coronavirus e sono stati approvati alcuni provvedimenti di contrasto alla crisi economica in atto nella nostra regione.

Su proposta dell'assessorato al lavoro, sviluppo economico e turismo, Fausto Orsomarso, la Giunta ha adottato, l'atto di indirizzo per misure di aiuto alle imprese, competitività sistema economico e produttivo regionale. Si tratta di un fondo di centocinquanta milioni di euro subito disponibili per offrire una iniezione di liquidità alle aziende e ai professionisti calabresi colpiti dalla crisi economica legata all'emergenza coronavirus. Il fondo che prende il nome di "Riparti Calabria" è volto a garantire un sostegno da 10 mila a 400 mila euro a favore di piccole imprese, professionisti e partite Iva.