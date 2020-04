Bankitalia,fondi per 75 posti intensiva

(ANSA) - CATANZARO, 1 APR - Verrà utilizzata per l'allestimento di 75 posti di terapia intensiva nell'ospedale di Catanzaro, la quota di fondi destinati alla Calabria dalla Banca d'Italia per sostenere il contrasto all'emergenza coronavirus. E per meglio rispondere alle esigenze della struttura sanitaria, è previsto l'acquisto di materiali e attrezzature. In totale Bankitalia ha deliberato, a livello nazionale, una nuova dotazione di 34 milioni che si aggiunge ai 21,9 stanziati in precedenza per un totale di 55 milioni di euro. Le nuove erogazioni finanzieranno una serie di progetti individuati di concerto con le autoritàsanitarie regionali italiane attraverso la Rete territoriale della Banca d'Italia.

"Le risorse - è spiegato in una nota - provengono dal fondo per le attivitàdi beneficenza e le iniziative di interesse pubblico, le cui disponibilitàsono stabilite annualmente dal Consiglio superiore dell'Istituto avvalendosi di una facoltà espressamente riconosciuta dallo Statuto".