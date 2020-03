Tagliava legna in area Parco,denunciato

(ANSA) - VARAPODIO (REGGIO CALABRIA), 30 MAR - Era intento a tagliare e depezzare materiale legnoso di faggio in località "Pietra Bollata/Serro Lungo" di Varapodio all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte. Un uomo di 61 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri forestale per danneggiamento di piante ed introduzione di mezzi non consentiti dalla legge quadro sulle aree naturali protette.

I militari, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l'uomo mentre stava depezzando la legna per poi trasportarla. Oltre alla contestazione del reato il sessantunenne è stato sanzionato per non avere rispettato le le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19.