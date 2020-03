Omaggio forze ordine a sanitari ospedale

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 MAR - Questo pomeriggio, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno voluto rendere omaggio al personale sanitario del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, che in questi giorni non sta risparmiando energie per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in atto. Pattuglie delle forze dell'ordine si sono schierate davanti all'ingresso del nosocomio alla presenza del direttore sanitario di presidio Antonino Verduci.