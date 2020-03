Continuità cure oncologia e ematologia

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAR - Coniugare continuità di cure in oncologia e ematologia con le necessità di distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid-19. E' l'obiettivo dell'Azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" che in una nota informa che le U.O. di Oncologia Medica e Ematologia, di concerto con la Direzione medica del presidio De Lellis, hanno attivato una serie di provvedimenti. Sono attive, dall'inizio dell'emergenza, le e-mail oncologiamedica@gmail.com per Oncologia e leluc13@alice.it per Ematologia. E' presente e disponibile un Dirigente Medico a cui fare riferimento 24 ore su 24 al 0961883756 per l'Oncologia e 0961883247 per l'Ematologia.

E' garantita la possibilità di accesso diretto per l'utenza che non dispone di mezzi telematici e per tutte le urgenze. Sono garantiti i trattamenti in corso e valutazioni per nuove diagnosi. Garantite anche le prestazioni radiologiche urgenti.

L'accoglienza è estesa, con le cautele del caso, anche ai pazienti già in cura fuori regione.