Psr Basilicata: cinque schemi per gli avvisi pubblici

(ANSA) - POTENZA, 01 APR - La Giunta lucana, su proposta dell'assessore all'agricoltura Francesco Fanelli, ha approvato cinque schemi di avvisi pubblici relativi alle Misure 10, 11, 12 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Basilicata.

Si tratta, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, "della prima delle due annualità di transizione che condurranno all'avvio della nuova programmazione a partire dal 2023, per le quali si prevede la disponibilità di nuove risorse rivenienti dal Feasr e, in modo straordinario, dal Next Generation Eu".

Le risorse finanziarie programmate con l'avviso ammontano a 60 milioni di euro di spesa pubblica, per il triennio 2021-2023: "È opportuno e strategico garantire la continuità del sostegno pubblico a favore delle aziende biologiche - ha spiegato Fanelli - per perseguire gli obiettivi di natura ambientale definiti dalla strategia regionale e per assicurare il mantenimento di un'adeguata base produttiva del comparto delle produzioni biologiche regionali". (ANSA).